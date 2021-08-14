İl Emniyet Müdürü Ali Temiz'den illegal yapılanmalara karşı net mesaj:

Buradan da illegal yapılara, buradan nemalanan şahıslara da sesleniyorum, buradan artık uzaklaşsınlar, onlara nefes aldırmayacağız” dedi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Erenler Mahallesi'nde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Mahalle giriş ve çıkışlarında uygulama noktası oluşturan ekipler durdurdukları araçlarda belge kontrolü, alkol ve asayiş denetimi yaptı. 100'e yakın polisin görev aldığı denetimleri İl Emniyet Müdürü Ali Temiz yönetti. Temiz ayrıca mahalle içerisinde de gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip huzurun ve asayişin vatandaşın polise vereceği destek ile sağlanacağı konusunda bilgi verdi. Gece boyu devam eden denetimin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Temiz, Erenlerin öğrencilerin ağırlıkla yaşadığı bir bölge olduğunu hatırlatarak, “Üniversite açılmadan önce Erenler bölgesinde daha önce polis noktamızı açtık ve Valimiz Gökmen Çiçek'de Kitap Cafe'yi açtı. Erenler'e büyük önem veriyoruz. Geçen sene kapalı olan öğretim yılında üniversitemiz boştu ama biz yeni yıla hazırlanıyoruz. Öğrencilerimize temiz ve nezih bir ortam sunmak için kolluk kuvvetlerimizle erkenden çalışmalara başladık” dedi.

Denetimlerde 100'e yakın polis görev aldı

Bölgede yapılan denetimin 100'e yakın polisle gerçekleştirildiğini dile getiren Temiz açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bu akşam yapılan uygulama genel bir uygulama oldu. Ayrıca bölgede trafik ekipleri ile de denetim yapıldığına dair bir algı oluşturmak istedik. Bunun yanın da illegal yapılan ve gayri meşru şahısların buraya gelmelerini önlemek istiyoruz. Onlara bir de mesaj vermek için bu uygulamayı yapıyoruz.

Farklı birimlerden 100'e yakın polis arkadaşımız ve 20'ye yakın ekibimizle beraber genel bir uygulama yapıyoruz. Erenlerin adını, Afyonkarahisar'a yakışır bir şekilde, nezih bir ortam oluşması için bu uygulamalara devam edeceğiz.”

“Onlara nefes aldırmayacağız”

Açıklamasında son olarak bölge ile ilgili oluşan kötü algıyı ortadan kaldırmak için yapacakları faaliyetlere değinen ve illegal yapılanmalara net bir mesaj veren Temiz, “Buranın adının fuhuş, alkol ve uyuşturucu anılmasını ve bu kötü algının ortadan kaldıracağız. Bu yüzden bu uygulamayı gerçekleştirdik. Bundan sonrada bu uygulamalar sürekli devam edecek. Buradan da illegal yapılara, buradan nemalanan şahıslara da sesleniyorum, buradan artık uzaklaşsınlar, onlara nefes aldırmayacağız” diye konuştu.

Denetimlerde 744 şahıs ve 89 aracın sorgulandı

Öte yandan, denetim esnasında bir sürücünün otomobilinin bagajından çıkan farklı sayıda ki plakaları fark eden Temiz, görevli polis memurlarına sürücü ve plaka değişim işlemini gerçekleştiren yetkililer hakkında tutanak tutulması talimatını verdi.

744 şahıs ve 89 aracın sorgulandığı denetimlerde 1 aranan şahıs yakalandı. 4 işletmeye ruhsatsız faaliyet göstermekten idari tutanak, 1 şahsa işletmede sigara içmekten idari tutanak, 1 işletmeye sigara içirmekten dolayı idari tutanak tutuldu. Ayrıca 7 araca ise toplamda 10 bin 906 TL para cezası kesildi.