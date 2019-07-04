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İl Encümen Toplantısı Vali Tutulmaz başkanlığında yapıldı

Temmuz ayı İl Encümen Toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz’ın başkanlığında İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda yapıldı.

Temmuz ayı İl Encümen Toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz'ın başkanlığında İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda yapıldı.


Toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili İsmail Güleç ile İl Encümen üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Mustafa Tutulmaz, “Devletimizin imkânlarını ve kaynaklarını mevzuat gereğince vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu altyapı, üstyapı, sosyal tesisler vb. birçok hizmeti en güzel şekliyle sunmak ve bu doğrultuda kararlar almak için bir raya geldik. Kararları alırken vatandaş memnuniyetini ön planda tutalım. Alınan kararların da takipçisi olalım. Toplantımızın İlimize, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Encümen gündeminde yer alanmaddelerin görüşülerek karara bağlandığı toplantı, görüş ve önerilerin sunulmasıyla sona erdi.

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