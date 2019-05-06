İl Genel Meclisi üyesine düğünde maganda kurşunu isabet etti

Afyonkarahisar'da AK Partili Çobanlar İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ilıca'ya katıldığı bir düğünde maganda kurşunu isabet etti. Sağ ayağından hafif yaralanan Ilıca'nın tedavisi sürüyor.

Alınan bilgilere göre olay; geçtiğimiz cumartesi günü akşam saatlerinde Çobanlar ilçesine bağlı Kocaöz beldesinde yaşandı. Bir yakınının düğününe katılan AK Parti Çobanlar İl Genel Meclis üyesi Mehmet Ilıca, henüz belirlenemeyen kişi ve kişiler tarafından düğünde silahtan atılan kurşunun ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Ayağından yaralanan Ilıca'ya ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaparak, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdüğü belirtildi.