İl Milli Eğitim Danışma Kurulu toplantısı yapıldı

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesinde il genelinde karşılaşabilecek sorunlar ile alakalı yapılan '2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nin görüşüldüğü 2018-2019 eğitim öğretim yılı 2. Dönem sonu İl Milli Eğitim Danışma Kurulu Toplantısı' Vali Mustafa Tutulmaz'ın başkanlığında yapıldı.

Emir Murat Özdilek Otelcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonunda yapılan toplantıya; Vali Mustafa Tutulmaz, AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Peker, İl Özel İdare Genel Sekreter V. İsmail Güleç, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, İl müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, okul aile birliği başkanları veliler ile öğrenci temsilcileri katıldı. Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın başta 2023 Eğitim Vizyonu olmak üzere kurumun faaliyetlerini içeren genel bir açıklama yaptı. Toplantının açılış konuşmasında eğitimin eksiklikleri ve aksaklıklarını bu toplantıda hep birlikte konuşacağız diyerek sözlerine başlayan Vali Mustafa Tutulmaz, ”Bizim, kamunun göremediği eksiklikleri başta velilerimiz olmak üzere herkesin söylemesini istiyoruz. Biz herkesten bir şeyler almak zorundayız. Kimse boş durmuyor, herkes bir şekilde görevini yapıyor. Demek ki bir yerlerde yanlışlığımız ve eksikliğimiz var. Başarı çıtasını yükseltmemiz gerekiyor. Farklı bakış açılarıyla doğruyu bulmamız gerekiyor. Bu nedenle bu toplantıda ben dahil herkesi eleştirebilirsiniz. Burada her şeyi söyleyebilirsiniz” dedi.

“Toplumların geleceği ancak eğitimle şekillenir"

Vali Mustafa Tutulmaz toplantıya katılanlara söz vererek eğitimle ilgili yapılması gereken öneri ve tavsiyeleri alırken, eğitimin disiplin işi olduğuna değinerek, “Toplumların geleceği ancak eğitimle şekillenir. Eğitimin önemini kavramamız gerekiyor. Başta yöneticiler olmak üzere ilin Valisi olarak ben, İl Milli Eğitim Müdürümüz, yardımcıları, okul idarecileri, öğretmenler, veliler hepimiz bu işi ciddiye almalıyız. Başarının ilk şartı budur. Sadece önemini anlamak değil aynı zamanda gereğini de yapmamız gerekir. Eğitim disiplin işidir. Disiplin olmadan, zamanında okula gitmeden, dersi zamanında anlatmadan, son anda bir şeyler yapma gayreti içerisinde olunduğu zaman başarı gelmez. Öğretmen demeli ki, 'ben en iyi öğretmen olmalıyım' aynı şekilde Okul Müdürü demeli ki; 'ben elle işaret edilecek en iyi 3 okul müdüründen birisi olmalıyım.' Bunu demediğimiz müddetçe ne yaparsak yapalım bir yere kadar başarı olur. Elbette bizlerde en başta sorumluyuz. Yani her görev illa ki müdürde, öğretmende, velide demiyoruz. Yöntemler, metotlar tamamen insana dayanıyor. Eğitimde birinci insan gücü öğretmendir. Öğretmen inanmadan başarı elde etmek zor oluyor. Vicdanı bilgiyle güçlendirerek öğretmenin eğitim faaliyetlerinde etkin olması gerekir. Ben inanma konusunda eksikliğimiz olduğunu görüyorum. Gayretli olanları tenzih ediyorum ama gördüğüm manzara şu; birçok idareci, öğretmen başarısızlığı baştan kabul ediyor. Gayret etme içerisinde olunmuyor. Bizlerin en başta kesinlikle yeniden silkinmeye ihtiyacımız var” dedi.

Toplantıda yapımı devam eden Okulların inşaatları ile ilgili son durumun yanı sıra okullaşma oranı ve okulların genel başarı durumları gözden geçirildi. Kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, veliler ile öğrencilerin fikir ve önerilerinin alınması, yetkililer tarafından bilgi verilmesiyle toplantı sona erdi.