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İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde ilk mesai günü bayramlaşma

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Ramazan Bayramının ardından tüm kurum çalışanlarıyla mesainin ilk günü bayramlaştı.


İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, bayramlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Bayramlar, hayatımızdaki en müstesna günlerdir. Her bayram mutluluklarımızı paylaşmamıza, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularımızı güçlendirmemize ve insanlarla kaynaşmamıza vesile olur. Manevi hayatımızın sevinç kaynağı olan bayramlar sayesinde gönlümüzdeki sevgi ve saygıyı huzurla paylaşırız." dedi.


İl Milli Eğitim personelinin birbirleri ile bayramlaşmalarının ardından tören sonlandırıldı.

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