İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde promosyon ihalesi yapılamadı

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, promosyon ihalesinin yapılamadığı kaydedildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şartnamedeki başlangıç bedeli olan 15 bin TL teklife ulaşılamadığı için promosyon ihalesinin yapılamadığı kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

“Promosyon ihalesi öncesi şeffaflık ve demokrasi anlayışı gereği ihale şartnamesi hazırlanırken eğitim işkolundaki tüm sendikaların şartnamede bulunmasını istedikleri koşullar oluşturulmuştur. 21 Mart Salı günü öğleden sonra müdürlüğümüzde yapılan ihaleye 3 banka katılmıştır. İhaleye katılan banka temsilcileri şartnamedeki başlangıç bedeli olan 15 bin TL teklife ulaşılamadığından ihale yapılamamıştır. Bu sonuç değerli eğitim çalışanlarımızın vereceği kararla sürdürülecektir.”