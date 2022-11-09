Afyonkarahisar'a atanan İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi görevine başladı.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yapılan görev devir teslimi dolayısıyla tören düzenlendi. Törene eğitim müfettişleri, il milli eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı. Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Miraç Sünnetci, görevi İl Milli Eğitim Müdür V. Mevlüt Çınar'dan devralarak mesaisine başladı.

Miraç Sünnetci, bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı gıyabında Metin Yalçın 'a teşekkür ederek yeni görev yeri Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde başarılar diledi. Devir teslim töreni çiçek takdim edilmesi ile son buldu.