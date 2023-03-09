İl Özel İdare ekipleri deprem bölgesinde özveriyle çalıştı

İGM'nin dördüncü bileşiminde deprem bölgesinde görev alan İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Faik Karakoç, meclis üyelerini İl Özel İdaresi'nin deprem bölgesinde yaptığı çalışmalar konusunda bilgilendirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremde kriz yönetiminde görev olan İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Faik Karakoç, deprem bölgesinde yapılan çalışmalar konusunda meclis üyelerini bilgilendirdi. Bölgeye gönderilen ekip, ekipman ve yardım malzemeleri konusunda detaylı bilgiler veren Karakoç: “İş makinesi, yaşam malzemeleri, konteyner, çadır gibi ürünlerin sevkiyatında görev yaptık. İl Özel İdaremize ait 2 adet tır, 8 kamyon, 4 ekskavatör, 4 kazı yükleyici, 4 bakloder, servis araçları, 8 kişilik mal kurtarma ekibi, 1 greyder olmak üzere toplam 41 personelimizi görevlendirdik. Daha sonra İl Özel İdaremize ait hasar tespit ekiplerimiz ve su arıza ekibimiz olmak üzere toplamda 66 personelimiz bölgede görev aldı” dedi.

“22 gün gün boyunca biz AFAD kriz yönetiminde görev yaptık” diyen Karakaoç, “Buradan tüm koordinasyonu ve iş makinesi sevkiyatını sağladık. Özel sektörler, kamu, belediyeler, STK'lar ve vatandaşlarımız Valimizin talimatıyla hep ortak çalıştı. Bölgenin ne ihtiyacı varsa kimden ne istediysek herkes kapıları bize sonuna kadar açtı. Kimse itiraz etmeden elindeki makine ekipman ne varsa bölgeye gönderdi.”