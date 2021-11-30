İl Özel İdaresi 80 araç ve 90 personelle kışa hazır

Toy, yurdun çeşitli bölgelerine düşen kar yağışı tedbirleri de beraberinde getirdiğini söyledi. Toy şöyle konuştu:

“Her yıl kış mevsimini sorunsuz atlatan İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerimiz bu yıl da hazırlıklarını tamamladı. 90 personel ve 80 iş makinesi 24 saat görev başında olacağız. Her yıl olduğu gibi İl Özel İdare bünyesinde ‘Karla Mücadele Ekibi' oluşturuldu. Kış aylarında yolu kapanan köylerden alınan tüm mesajlar kriz merkezinde anında değerlendirilecek ve ekipler kapalı köy yoluna müdahale edecekler. 422 köyümüzün tüm yollarının kar nedeniyle kapanmaması için çalışmalar tamamlandı. İl Özel İdare bünyesinde tüm araç ve personelleriyle 'Karla Mücadele Ekibi' oluşturuldu. Ekiplerimiz 24 saat esasına göre hizmet verecek ve hiçbir köyümüzde ne bir hastamız ne bir yaşlımız mağdur edilmeden istediği anda şehir merkezine ulaşacak ve burada tüm hizmetlerden faydalanabilecektir. Tüm ekibimizle 24 saat sahada olacağız.”