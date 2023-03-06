İl Özel İdaresi ekiplerinin afet bölgesindeki çalışmaları sürüyor

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler afet bölgesindeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden İl Özel İdaresi'be bağlı ekipler yoğun bir şekilde afet bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Yıkımın meydana geldiği Hatay'da görev yapan ekipler su şebekesi onarımı ve seyyar tuvaletlere su ve kanalizasyon bağlantı çalışmaları yapıyor. Ekiplerin ayrıca deprem dolayısıyla heyelanların oluşması neticesi zarar gören yollarda da çalışma yaptıkları belirtildi.