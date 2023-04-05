İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü kapandı

oturum ile devam etti.

İGM Başkanı Burhanettin Çoban'ın başkanlığında gerçekleştirilen 3. bileşimde gündem maddeleri görüşülerek ilgili komisyonlara sevk edildi. İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Sütsatar'ın emekli olması ve müdürlüğe ait görevlerin dağılımı sebebiyle Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesi çerçevesinde belirtilen ödeneklerin aktarma işleminin yapılması konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi oy birliğiyle kabul edilerek İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kapanmasına karar verildi. İGM kararına sunulan güneş enerji santrallerinin çoğalması konusunda Afyonkarahisar'a bağlı Emirdağ ilçesi Türkmenakören köyünde bulunan 36 bin 183 metrekarelik taşınmazlar üzerinde ‘Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı' amaçlı olarak hazırlanan imar planı ve eklerinin onaylanması konusundaki komisyon raporunun görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.