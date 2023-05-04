İl Özel idaresi ve Zafer Teknopark arasında işbirliği protokolü imzalanacak

İl Genel Meclisi (İGM) Mayıs ayı çalışmalarına Başkan Burhanettin Çoban idaresinde yapılan toplantı ile devam edildi. Toplantıda Afyonkarahisar İl Özel idaresi ve Zafer Teknopark arasında işbirliği protokolü yapmak üzere il Genel Meclisi karan alınması hususu meclis gündeminde sunuldu. Teklif üyelerin oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından açıklamalarda bulunan Başkan Çoban, “Teknopark ve üniversitenin parası olmadığı için İl Özel İdaremizden sanıyorum üniversitemize Teknopark için 150 bin TL para aktarılacak. Onunla ilgili bir işbirliği protokolü. Sağ olsun bakanlığımızda buraya 35 milyon TL para gönderdi. İnşaata başladık. OSB ortasından geçen yoldan giderseniz hemen OSB kavşağını geçer geçmez solda yapılan bina Teknopark binasıdır. O binayla ilgili protokol yapılırsa, direkt para aktarılacak” dedi.