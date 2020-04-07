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İl Pandemi Kurulu video konferansla görüştü

Afyonkarahisar İl Pandemi Kurulu yeni tip Korona virüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için video konferans yöntemiyle bir araya geldi.


Vali Mustafa Tutulmaz makam odasından video konferans yöntemi ile görüştüğü İl Pandemi Kurulu üyelerinden yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerin sahadaki karşılığı noktasında bilgiler alarak, gerekli talimatları verdi.


Yerinde tedbirler ve yapılan sıkı denetimler ile ülkemizde ve ilimizde bu salgının daha fazla kişiye bulaşmaması adına gayret sarf edildiğini söyleyen Vali Mustafa Tutulmaz, “Vatandaşlarımızın sabırla ve ciddiyetle sürece dahil olması ve alınan tedbirlere harfiyen uyması ile bu mücadeleden inşallah başarıyla çıkacağız. Vatandaşlarımızdan istediğimiz daha fazla kişiye bu hastalığın bulaşmaması için evlerinde kalmalarıdır” dedi.

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