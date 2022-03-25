İl Sağlık Müdürlüğü personeline üreme sağlığı eğitimi

İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenleri tarafından bu yılın ilk eğitimleri 3 hafta süreyle farklı gruplara 5'er gün şeklinde verildi. Toplamda 40 personele verilen eğitimlerde 5 modül tamamlandı. İnteraktif olarak yapılan eğitim sonunda katılımcılara katılım belgeleri verildi. İlerleyen dönemlerde adı geçen eğitimi hiç almamış ya da 5 modülü tamamlamamış olan personel için üreme sağlığı eğitimleri verilmeye devam edeceği kaydedildi.