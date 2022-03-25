İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İl Sağlık Müdürlüğü personeline üreme sağlığı eğitimi

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Birimi tarafından sağlık personeline yönelik düzenlenen üreme sağlığı eğitimleri devam ediyor.


İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenleri tarafından bu yılın ilk eğitimleri 3 hafta süreyle farklı gruplara 5'er gün şeklinde verildi. Toplamda 40 personele verilen eğitimlerde 5 modül tamamlandı. İnteraktif olarak yapılan eğitim sonunda katılımcılara katılım belgeleri verildi. İlerleyen dönemlerde adı geçen eğitimi hiç almamış ya da 5 modülü tamamlamamış olan personel için üreme sağlığı eğitimleri verilmeye devam edeceği kaydedildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.