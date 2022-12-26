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İl Sağlık Müdürlüğü'nde kurum içi satranç turnuvası sona erdi

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen kurum içi satranç turnuvası sona erdi.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen kurum içi satranç turnuvası sona erdi.


İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca, Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele Programı çerçevesinde yürütülen çalışmalar devam ediyor. Eğitim ve söyleşilerin yanı sıra, Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliğinin desteğiyle, kurum içi satranç turnuvası düzenlendi. 14-20 Aralık tarihlerinde düzenlenen kurum içi satranç turnuvasında, müsabakaların tamamından galip gelen Dr. Yunus Ataklı'ya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Zehra Keklik tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

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