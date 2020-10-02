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İl Sağlık Müdürlüğünden ‘Acil Servis Seviyelendirme Denetimi'

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kentteki özel bir hastanede ‘Acil Servis Seviyelendirme Denetimi’ yapıldı.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kentteki özel bir hastanede ‘Acil Servis Seviyelendirme Denetimi' yapıldı.


Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı personeli, Eczacılık Birim Sorumlusu, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzmanı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde görevli mimar tarafından yapılan denetimde, hastanenin ilgili bölüm ve birimleri gezilerek puan verildi.


Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hakan Güdücü'nün koordinesinde gerçekleştirilen denetimde, hastanenin fiziki, ilaç ve medikal donanımı kontrol edilerek personel ve yönetimsel yeterliliğine de bakıldı.

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