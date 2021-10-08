İl Sağlık Müdürlüğü'nden ilkyardım ve kalp masajı etkinliği

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen Sağlık Hizmetleri Başkanlığı öncülüğünde İlkyardım ve Kalp Masajı etkinliği Park Afyon Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Organizasyon açılışını Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, Sağlık Hizmetleri Başkanı Mehmet Pala ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Hakan Güdücü ile gerçekleştirildi. Sağlık Hizmetleri Başkanı Mehmet Pala, dünyada her 5 saniyede 1 kişinin ilk yardıma ihtiyacı olduğunu ifade ederek, ilkyardımın önemini anlattı. Pala, afetlere ve acil durumlara karşı ilkyardımın mutlaka öğrenilmesi gerektiğine dikkat çekti.

‘İlkyardım hayat kurtarır' sloganıyla yola çıkıldığı etkinlikte, kurulan istasyonlarda halka yönelik ilkyardım uygulamaları, halka teorik ve pratik şekilde aktarıldı. Ayrıca kareografili şekilde ilkyardım gösterisi yapıldı. Organizasyonda UMKE standı kurularak da Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri UMKE tanıtımı gerçekleştirdi. Gönüllü olarak 21 UMKE sağlık personeli etkinlik boyunca yer aldı.