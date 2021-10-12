İl Sağlık Müdürü Dr. Korkmaz, "Tüm kadınları tarama ve eğitim için KETEM'e bekliyoruz"

Serhat Korkmaz, meme kanserine karşı tüm kadınları tarama ve eğitim için KETEM'e beklediklerini ifade etti.

Ekim ayının ‘Meme Kanseri Farkındalık' ayı olması nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Dr. Korkmaz, ülkemizde kanser olan her dört kadından birinin meme kanseri olduğunu belirtti. Meme kanserinin, memedeki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıktığını ifade eden Dr. Serhat Korkmaz, “Ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan kanser türü olan meme kanseri, erkeklerde de görülebilir. Ülkemizde kanser olan her dört kadından biri meme kanseridir. Meme kanserinde yaşam şekliyle ilişkili değiştirilebilecek risk faktörleri şöyledir. Fazla kilolu ya da şişman olmak; yeterli fiziksel aktivite yapmamak. Hiç doğum yapmamış ya da ilk doğumunu 30 yaşından sonra yapmış olmak. Doğum kontrol hapı ve iğnesi kullanmak; menopoz sonrası hormon tedavisi almak. Alkol kullanmak, özellikle günde 1 bardaktan daha fazla alkol tüketimi aynı sonuçlara yol açar.” diye belirtti

Öte yandan Müdür Korkmaz, tüm kadınları tarama ve eğitim için KETEM'e beklediklerini ifade etti.