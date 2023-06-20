İl Sağlık Müdürü Korkmaz, Bolvadin'deki Devlet Hastanesi'nde hastaların sorunlarını dinledi

Dr. Serhat Korkmaz, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Ahmet Murat Koyuncu ile birlikte Bolvadin'i ziyaret ederek, ilçedeki hastanelerin sorunları yaşadıkları sorunlar konusunda çeşitli çalışmalar yaptı.

Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat'ı makamında ziyaret eden Korkmaz. daha sonra Kaymakam Bolat ile birlikte Bolvadin Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Ziyarette hastaneden hizmet alan hasta ve yakınlarıyla sohbet edip taleplerini dinleyen Korkmaz, servisleri de ziyaret ederek çalışmalar ile ilgili personelden bilgi alıp değerlendirmelerde bulundu.