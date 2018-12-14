İl Sağlık Müdürü Korkmaz, ilçe devlet hastaneleri ziyaretlerine devam ediyor

Serhat Korkmaz, ilçe ziyaretlerine devam ediyor.

Müdür Korkmaz, vatandaşlara verilen sağlık hizmetlerinin son durumunu yerinde görmek ve sağlıklı personelinin dilek ve temennilerini kendilerinden duymak için ilçe Devlet Hastaneleri ziyaretlerine Şuhut Devlet Hastanesi ile devam etti. Şuhut Devlet Hastanesi ve Toplum Sağlığı (TSM) ve Aile Sağlığı Merkezlerini (ASM) ziyaret eden Müdür Korkmaz, burada Başhekim Uzm. Dr. Fatih Alaşan başta olmak üzere hekimler ve diğer sağlık personellerini istişare ederek, dilek ve temennileri dinledi. Gerekli sorunların notunu alan Müdür Korkmaz'a, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Kadir Gökhan Saçkan, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. İbrahim Karadağ ve Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Asım Eren eşlik etti.