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İlçe hastanesinin korona virüse karşı büyük başarısı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ Devlet Hastanesi, korona virüse (Covid-19) karşı verdiği mücadele sonrasında 5 hastasını daha alkışlarla taburcu etti.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ Devlet Hastanesi, korona virüse (Covid-19) karşı verdiği mücadele sonrasında 5 hastasını daha alkışlarla taburcu etti.


Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde pandemi hastanesi olan Emirdağ Devlet Hastanesi, korona virüse (Covid-19) karşı örnek bir çalışma yürütüyor. İlçe hastanesi olmasına karşın virüse karşı verdiği mücadele ile dikkat çeken hastane, korona virüs tedavisi gören 5 hastasını daha tedavilerinin ardından testlerinin negatif çıkmasıyla alkışlarla taburcu etti. Evlerinde de 14 gün karantinada tutulacak olan 5 kişi sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden uğurlandı. Hastalar ise sağlık çalışanlarına teşekkür ederken, virüsü yenen bir hasta “Hepinizden Allah razı olsun, hakkınızı helal edin” diyerek hastaneden ayrıldı.

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