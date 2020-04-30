İlçe hastanesinin korona virüse karşı büyük başarısı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ Devlet Hastanesi, korona virüse (Covid-19) karşı verdiği mücadele sonrasında 5 hastasını daha alkışlarla taburcu etti.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde pandemi hastanesi olan Emirdağ Devlet Hastanesi, korona virüse (Covid-19) karşı örnek bir çalışma yürütüyor. İlçe hastanesi olmasına karşın virüse karşı verdiği mücadele ile dikkat çeken hastane, korona virüs tedavisi gören 5 hastasını daha tedavilerinin ardından testlerinin negatif çıkmasıyla alkışlarla taburcu etti. Evlerinde de 14 gün karantinada tutulacak olan 5 kişi sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden uğurlandı. Hastalar ise sağlık çalışanlarına teşekkür ederken, virüsü yenen bir hasta “Hepinizden Allah razı olsun, hakkınızı helal edin” diyerek hastaneden ayrıldı.