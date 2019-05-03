İlçe Milli Eğitim Müdürleri Şuhut'ta bir araya geldi

Şuhut Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı. Toplantı öncesinde Şuhut ilçesinin yöresel tescilli keşkeği ikram edilirken İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri keşkeği çok sevdiklerini ikramdan dolayı teşekkürlerini sundu. Keşkek ikramının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürleri toplantısı gerçekleşti.