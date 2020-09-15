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İlkel yöntemle korsan yolcu taşımacılığı yapan sürücüler jandarmaya yakalandı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Jandarma Trafik ekipleri tarafından uygulama noktasında durdurulan iki araçta korsan yolcu taşımacılığı yapıldığını tespit edilmesi üzerine 2 sürücüye toplam 5 bin 120 lira cezai işlem uygulandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Jandarma Trafik ekipleri tarafından uygulama noktasında durdurulan iki araçta korsan yolcu taşımacılığı yapıldığını tespit edilmesi üzerine 2 sürücüye toplam 5 bin 120 lira cezai işlem uygulandı.


Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerince toplu taşıma araçlarında yapılan kontrol esnasında, iki koltuklu kapalı kasa kamyonetlerin kasasına emniyet kemeri bulunmayan tahtadan oturak yapılıp ilkel yöntemler yolcu taşımacılığı yaptığı belirlendi. Ruhsatlarında yük nakli yapabilecekleri belirtilmesine rağmen fabrikaya işçi ve köyden ilçe merkezine vatandaşları ilkel yöntemle taşıdığı tespit edilen iki araç da otoparka çekilirken, insan hayatına verilen değerin ucuz olduğunu gösteren yöntemler ile taşımacılık yapan iki araç sürücüsüne toplam 5 bin 120 lira cezai işlem uygulandı.

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