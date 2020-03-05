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İlkokul öğrencileri afetler hakkında bilgilendirildi

Afyonkarahisar Hoca Ahmet Yesevi İlkokul öğrencileri İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Afyonkarahisar Hoca Ahmet Yesevi İlkokul öğrencileri İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nü ziyaret etti.


1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nü ziyaret eden öğrenciler, afetle ilgili merak ettikleri soruların cevaplarını uzmanlarından aldı. AFAD Eğitmenleri tarafından, öğrenciler olası afet ve acil durumlar nelerdir, deprem, yangın, sel, heyelan afetlerinde neler yapılması gerektiği ve afet anında hangi doğru davranış hareketlerini yapmaları gerektiği hakkında bilgilendirildi. Daha sonra öğrenciler arama kurtarma birlik müdürlüğünü gezerek, arama kurtarma araç, gereç ve makinalarını tanıma ve görme fırsatı buldu.

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