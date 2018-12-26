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İlkokul öğrencilerinden kardeş okula kütüphane

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Başören köyündeki ilkokulda, kardeş okul tarafından bin 500 kitaplı kütüphane oluşturuldu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Başören köyündeki ilkokulda, kardeş okul tarafından bin 500 kitaplı kütüphane oluşturuldu.


Doğa Koleji İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri Yazar Başdemir ile beraber kardeş okulları Şuhut ilçesine bağlı Başören köyü ilkokuluna kütüphane kazandırmak için ortak bir çalışma gerçekleştirdi. Öğrenci ve öğretmenler köy okulunda bin 500 kitaplı kütüphaneyi kurarak öğrencilere örnek bir davranışta bulundu. Öğrenci ve öğretmenlere Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu da eşlik ederek büyük bir destek verdi. Öğrenci ve öğretmenler, bin 500 kitaplı köy okulundaki kütüphane için kardeş okul öğrenci ve öğretmenlerine teşekkürlerini ifade etti.

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