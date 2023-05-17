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İlkokulda gerçekleştirilen turnuva sona erdi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu’nda gerçekleştirilen Sınıflar Arası Futbol Turnuvası Finalinde 4-A sınıfı şampiyon oldu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu'nda gerçekleştirilen Sınıflar Arası Futbol Turnuvası Finalinde 4-A sınıfı şampiyon oldu.


İlkokulda tarafından düzenlenen sınıflar arası futbol turnuvası finalinde 4-A sınıfı ile 3C sınıfı arasında oynanan maçta 4-A sınıfı 3-C sınıfını 4-0 yenerek şampiyon oldu.


Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu Müdür Yardımcısı Hüseyin Demirbaş öncülüğünde düzenlenen sınıflar arası futbol turnuvası final karşılaşmasında 4-A sınıfı ile 3C sınıfı karşı karşıya geldi. Okul bahçesinde oynanan futbol müsabakasında 4-A sınıfı rakibi 3C sınıfını 4-0'lık bir farkla yenerek şampiyon oldu.

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