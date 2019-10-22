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İmam Hatip Okulu öğrencilerinden Kaymakam Kaya'ya ziyaret

Afyonkarahisar Şuhut İlçe İmam Hatip Lise ve Ortaokulu öğrencilerinden oluşan heyet Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya’yı makamında ziyaret etti.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe İmam Hatip Lise ve Ortaokulu öğrencilerinden oluşan heyet Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.


Ziyarete, öğrencilerden oluşan heyetin yanı sıra Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu da eşlik etti. Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Eroğlu ve öğrencilerden oluşan heyet Kaymakam Kaya ile bir süre hasbihal ederek fikir alışverişlerinde bulundu. Kaymakam Kaya Şuhut İmam Hatip Lise ve Ortaokulu öğrencilerinden oluşan heyete ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Daha sonra İmam Hatip Lise ve Ortaokulundaki çalışmalarla ilgili Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu'dan bilgi alan Kaymakam Kaya öğrencilerden oluşan heyete derslerinde başarılar diledi.


Ziyaret günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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