İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İmece usulü minare yıkımı

Afyonkarahisar’da yenisi yapılacak bir caminin eski minaresi, vatandaşlar tarafından imece usulü ile yıkıldı.

Afyonkarahisar'da yenisi yapılacak bir caminin eski minaresi, vatandaşlar tarafından imece usulü ile yıkıldı.


Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde geçen günlerde yenisi yapılması için yıkılan caminin minaresi, vatandaşların imece usulü çalışmasıyla yıkıldı. Vatandaşlar halat ve çekici yöntemi ile yıkılacak minarenin etrafında önceden önlem alarak kimseyi yaklaştırmadı. Minareye bağladıkları halatları yıkım için kullanılacak olan vince bağlayan mahalleli, yıkım anında herhangi bir aksiliğin yaşanmaması için belde halkını uyardı. Daha sonra vincin hareket etmesi ile birlikte minarenin bir kısmı yıkıldı. Bir anda ortalık toz duman olurken yıkım ekibi hemen etrafta temizleme çalışması yaptı. Yıkım öncesi ve yıkım esnasında belde halkından bir vatandaş minarenin yıkım anını saniye saniye görüntüleyerek kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüleri çeken kişi minare yıkılırken “Bomba atmış gibi” diyerek yıkımın şiddetini dile getirdi. Görüntüleri çeken şahıs ise yıkımı canlı yayından paylaştığını da dile getirdi.


Yeni bir cami yapmak için eski caminin yıkım kararını alan belde sakinleri hafriyat çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni cami inşaatına başlayacakları kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.