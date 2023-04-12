İncelenen hastanelerin raporları değerlendiriliyor

Serhat Korkmaz'ın başkanlığında değerlendirdi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonlarında iki ayrı grup olarak yapılan toplantılarda Bolvadin, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Başmakçı, Evciler ve Haydarlı İlçe Devlet Hastanelerinin raporları ve istatistiki verileri incelendi. Sağlık tesislerinin genel işleyişi ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunularak dönem için planlamalar yapıldı. Toplantıya İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Ahmet Murat Koyuncu ve başkanlık çalışanları ile adı geçen hastanelerin başhekim ve müdürleri katıldı.

Yapılan toplantıda tutulan raporlar ışığında kamu alanında yürütülen sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması masaya yatırıldı.