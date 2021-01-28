İnekler sulamaya götürülürken yüksek gerilime kapıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yüksek gerilim direğindeki kaçak akıma kapılan biri 5 aylık hamile 2 inek telef olurken biri kurtuldu.

Osman Arı'ya ait inekler, babası Veysel ve kızı Cevriye Arı tarafından dün akşam saatlerinde köyün çeşmesinde sulamak için besihaneden çıkardılar. Sulamak için çeşmeye giden biri hamile 3 inek yağmurun etkisi ile elektrik kaçağı meydana geldiği düşünülen yüksek gerilim direğinin yanından geçerken akıma kapıldı. Durumu fark eden köy sakinleri köyün elektriğini kestiler. Akıma kapılan ineklerden biri köylü vatandaşlar tarafından kurtarılırken, biri 5 aylık hamile olan 2 tane inek telef oldu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü veteriner hekimleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili tutanak tuttu.

Olay sonrası devlet desteği ile aldığı 5 ineğinden 2'sinin telef olduğunu söyleyen Osman Arı zararının telafi edilmesini istedi. Arı, “3 hayvanıma burada elektrik çarptı. Bir tanesi köylü vatandaşlarımızın elektriği kesmesi ile kurtuldu, 2 tanesi telef oldu. Devlet destekli 5 tane hayvan almıştım. Bir düvesi bir de anaç yavrusu telef oldu. Bunları kurtarmaya babam ve kızımda geldi. Onları da çarpabilirdi. Onlar çarpılsaydı ne yapardık? Köylü ve komşu arkadaşlarımız direkten elektriğin çıkışını görmüşler. Komşularımızın da hayvanları çarpılmış, ama onlar kurtulmuş. İki hayvanım telef oldu. Bir tanesi hamileydi. Jandarma ve tarım görevlileri gelip tutanak tutular. Zararımın giderilmesini talep ediyorum” dedi.