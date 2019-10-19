ING Bank Basketbol Süper Ligi: Afyon Belediyespor: 67 - Galatasaray Doğa Sigorta: 68

ING Bank Basketbol Süper Ligi’nin 4.
ING Bank Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Afyon Belediyespor, sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'ya 68-67 mağlup oldu.
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Mehmet Karabilcen, Ziya Özorhon, Serhat Büker
Afyon Belediyespor: Crawford 20, Davis JR 6, Hrovat 9, Aldrıdge 5, Talib Zanna 12, Sinan Sağlam, Erdi Gülaslan 14, Ulaş Peker, Burak Eşlik 1, Doğukan Şanlı, Fırat Alemdaroğlu, Ali Tuncer
Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 9, Whıttıngton 8, Harrison 21, Auguste 3, Göksenin Köksal 2, Emir Gökalp 3, Yiğit Arslan 2, Can Korkmaz 9, Ege Arar 2, Caner Erdeniz, Ayberk Olmaz, Alexander Moore 7
1. Periyot: 18-18
Devre: 31-35 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine)
3. Periyot: 54-52 (Afyon Belediyespor lehine)