İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ING Bank Basketbol Süper Ligi: Afyon Belediyespor: 67 - Galatasaray Doğa Sigorta: 68

ING Bank Basketbol Süper Ligi’nin 4.

ING Bank Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Afyon Belediyespor, sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'ya 68-67 mağlup oldu.



Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu


Hakemler: Mehmet Karabilcen, Ziya Özorhon, Serhat Büker


Afyon Belediyespor: Crawford 20, Davis JR 6, Hrovat 9, Aldrıdge 5, Talib Zanna 12, Sinan Sağlam, Erdi Gülaslan 14, Ulaş Peker, Burak Eşlik 1, Doğukan Şanlı, Fırat Alemdaroğlu, Ali Tuncer


Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 9, Whıttıngton 8, Harrison 21, Auguste 3, Göksenin Köksal 2, Emir Gökalp 3, Yiğit Arslan 2, Can Korkmaz 9, Ege Arar 2, Caner Erdeniz, Ayberk Olmaz, Alexander Moore 7


1. Periyot: 18-18


Devre: 31-35 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine)


3. Periyot: 54-52 (Afyon Belediyespor lehine)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.