ING Basketbol Süper Ligi: Afyon Belediyespor: 73 - Tofaş 84

ING Basketbol Süper Ligi 7.
haftasında TOFAŞ, deplasmanda karşılaştığı Afyon Belediyespor'u 84-73 mağlup etti.
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Erşan Kartal, Fatih Arslanoğlu, Ali Köseoğlu
Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 17, Davis JR 5, Hrovat 13, James Aldridge 12, Talib Zanna 9, Sinan Sağlam, Erdi Gülaslan 11, Burak Eşlik, Doğukan Şanlı, Fırat Alemdaroğlu, Ali Tuncer 6
TOFAŞ: Berk İbrahim Uğurlu 9, DJ White 12, Tobias Phillip 16, Thomas Lojeski 4, Devin Williams 11, Muhaymin Mustafa, Berkan Durmaz 5, Barış Ermiş, Jose Mejia 11, Muhsin Yaşar 16
1. Periyot: 21-16 (Afyon Belediyespor lehine)
Devre: 35-41 (Tofaş lehine)
3. Periyot: 45-71 (Tofaş lehine)