İnşaat çalışmalarına başlanan tarihi Paşa Camii için bilgilendirme toplantısı

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, iş adamı Ahmet Çelikörs ve Camii Dernek Başkanı Bilal Doğru tarafından hayırsever iş adamlarımızla biraraya gelindi. Belediyem desteği, hayırsever iş adamı Ahmet Çelikörs'ün büyük katkıları ve cami derneği kararlı çalışmaları neticesinde inşaat çalışmaları belirli bir aşamaya gelen Paşa Camii'nin inşaat aşaması ve eksikleri hakkında konuklara bilgi verilerek görüş alışverişinde bulunuldu. Yapılan değerlendirmelerin ardından hayırseverler, yıkılan Paşa Camii inşaat çalışmalarına her türlü katkıyı verebileceklerini ifade ederek bu aşamaya kadar katkı sağlayanlara teşekkür etti.

“Ecdadın mirasına sahip çıkalım”

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise Paşa Camii ve müştemilatlarına katkı sağlamak isteyen tüm hayırsever vatandaşlarımıza “Gelin hep beraber tarihi yeniden yaşatalım. Ecdadın mirasına sahip çıkalım” dedi. Başkan Zeybek, katılımlarından dolayı hayırsever işadamlarımıza teşekkür etti. Başkan Zeybek, tüm vatandaşlarımızı da bu tür hâyır işlerinden nasiplenmeye davet etti.