İnşaat işçileri işlerini, sürücü adayları eğitimlerini Atatürk için yarıda bıraktı

Afyonkarahisar'da 10 Kasım etkinlikleri kapsamında sirenlerin çalmasıyla birlikte adeta hayat dururken, inşaat işçileri işlerini, sürücü kursunda eğitim alan kursiyerler ise eğitimi yarıda bırakıp Atatürk için saygı duruşuna geçtiler.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar'da da çeşitli etkinliklerle anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde kent merkezi ile birlikte ilçelerde de hayat adeta 2 dakikalığına durdu. Şuhut ilçesinde inşaat işçileri çalıştıkları inşaatlarda saygı duruşuna geçerken, Bolvadin ilçesinde ise sürücü kursunda eğitim alan kursiyerler eğitimlerini yarıda bırakarak Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşuna geçtiler.

Saydı duruşunun ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan inşaat işçisi Ali İhsan Yıldırım sirenlerin çalması ile çok duygulandıklarını ifade ederek, "Bugün 10 Kasım Atatürk ve silah arkadaşlarını dua ve minnetle anıyoruz. Üzgünüz tabii Atatürk'ün kaybettiğimiz için üzgün hissediyoruz. Burada çalışıyoruz saygı duruşunda bulunduk" dedi.