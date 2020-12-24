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İnternetten sigara sarma makinesi satan şahıslar gözaltına alındı

Afyonkarahisar’da sosyal medya platformlarından tütün sarma makinesi satışı yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da sosyal medya platformlarından tütün sarma makinesi satışı yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) tarafından internet üzerinden çeşitli platformlardan tütün sarma makinası satışı yapıldığı tespit edilmesi üzerine harekete geçilerek operasyon yapıldı. Operasyonda, Süleyman A., ve Emre S.'nin adreslerine baskın düzenlendi. Baskında yapılan aramalarda 14 bin adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 49 bin adet boş makaron, 6 adet elektronik sigara sarma makinesi, 14 adet manüel sigara sarma makinesi, 1 adet tütün tartmada kullanılan tartı ve 24,300 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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