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İş çıkışı eve dönmeyen kadından 4 gündür haber alınamıyor

Afyonkarahisar’da iş çıkışı eve dönmeyen 44 yaşındaki kadından 4 gündür haber alınamıyor.

Afyonkarahisar'da iş çıkışı eve dönmeyen 44 yaşındaki kadından 4 gündür haber alınamıyor.


Edinilen bilgiye göre, Kanlıca Mahallesi'nde yaşayan Dursiye Sağlam (44), çalıştığı otelden 11 Şubat günü gece saat 12.00'de çıktı. Bir daha Sağlam'dan haber alamayan yakınları polise başvurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Dursiye Sağlam'ı il genelinde arama çalışmalarına başladı. Sağlam'ın evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

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