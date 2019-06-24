İş garantili eğitim öncesi mülakat

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, verilecek Mermer Süsleme Sanatı eğitimi sonrası daimi işe alınacak 23 kişi, yapılan mülakat sonucu belirlendi.

Şuhut Kaymakamlığı ve İŞKUR arasında imzalanan protokolle Halk Eğitim Merkezi tarafından iş garantili Mermer Süsleme Sanatı eğitim kursu açılacak. Eğitime katılacakların belirlenmesi için Şuhut Belediyesi düğün salonunda mülakata yapıldı. Başvuru yapan 220 kişi arasında 23 kişi belirlendi. Kazananların, Halk Eğitim Merkezinde iş başı eğitimi ardından mermer firmasında daimi işçi olarak çalışacakları belirtildi. Mülakata katılan vatandaşların heyecanları yüzlerinden okunurken, bazıları ise mülakat öncesi dualar etti.