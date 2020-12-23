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İş yerinden asker şapkası çalan iki kişi tutuklandı

Afyonkarahisar’da bir işyerinden bin 100 adet askeri şapka çalan ve jandarma ekiplerince yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar'da bir işyerinden bin 100 adet askeri şapka çalan ve jandarma ekiplerince yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İhsaniye ilçesi Gazlıgöl beldesinden bir iş yerinden bin 100 adet askeri şapka çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şapkaları çaldıkları tespit edilen İ.D. ve Y.Ç. isimli şahıslar Afyonkarahisar'dan Uşak'a gittikleri sırada suçta kullanılan araç ile birlikte yakalandı. Çalınan şapkalarla birlikte yakalanan şahıslar, jandarmadaki ifadelerinde suçlarını itiraf etmeleri sonucu çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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