İscehisar Belediyesi demokrasi şehitlerini unutmadı

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin ve Demokrat Parti İlçe Başkanı Yıldırım Mercan tarafından gerçekleştirilen lokma dağıtımı sonrası Kuranı Kerim okunurken dualar edildi. Etkinliğin ardından açıklama yapan Başkan Şahin, “Milletimizin gönlünde taht kuran, demokrasimiz uğruna canları pahasına verdikleri mücadeleyle siyasi tarihimize onurla yazılan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Başbakanı Adnan Menderes ve kadim dava arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz” dedi.