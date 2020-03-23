İscehisar Belediyesi sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu ulaşım imkanı sağladı

Uygulama hakkında açıklama yapan İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin,: “Yeni tip korona virüs salgınına karşı yürütülen süreçte göstermiş oldukları fedakarlık ve özverili çalışmalarından dolayı İscehisar Afyonkarahisar güzergahında taşımacılık yapan Belediye şirketimize ait otobüslerde sağlık çalışanlarını virüs salgını sona erinceye kadar ücretsiz taşıyacağız. İnşallah gerekli tedbirleri uygulayarak bu süreci en kısa sürede atlatacağız.” dedi.