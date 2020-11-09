İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İscehisar Belediyesinin araç parkuru genişliyor

Afyonkarahisar’ın İscehisar Belediyesine hibe yoluyla iki adet cenaze nakil aracı kazandırıldı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar Belediyesine hibe yoluyla iki adet cenaze nakil aracı kazandırıldı.


Araçların iş adamı Necati Sülük sayesinde belediyenin araç filosuna kazandırıldığını kaydeden Başkan Şahin, "Belediyemizden 5 Kuruş para çıkmadan, ilçemize 2 Tane araç kazandırdık. Hibe olarak belediyemize kazandırdığımız cenaze nakil aracı ile araç filomuzu genişlettik. Cenaze nakil aracımız ile vefat eden vatandaşlarımıza son görevimizi layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız. İscehisar Belediyesi olarak halkımızın en zor günlerinde yanında olmak, acılarını paylaşmak ve belediye olarak üzerimize düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getirmek için yeni bir cenaze taşıma aracını belediyemiz filosuna kattık. Üç cenaze taşıma özelliğine sahip, ısı kaybını önleyici soğutma sistemi morga sahip aracımız ilçemize hayırlı olsun. Yine tamamı hibe taziye kabul aracımızda yakında araç parkurumuza katılacak.


Araçların ilçemize kazandırılmasında emeği geçen iş insanı Necati Sülük'e teşekkür ediyorum” dedi.


Cenaze nakil aracı için kurban kesilerek dua edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.