İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İscehisar ilçesinde doğalgaz çalışmaları başladı

Afyonkarahisar’ın İscehisar İlçesinde de başlatılan doğalgaz çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın İscehisar İlçesinde de başlatılan doğalgaz çalışmaları aralıksız devam ediyor.


Çalışmalar hakkında bilgi veren İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, vatandaşların ayağına hizmeti getirdiklerini söyledi. Belediye Başkanı Şahin: "Doğalgaz ana hat çalışmaları tamamlandı, test çalışmalarının tamamlanması ile birlikte abone bağlantı çalışmaları başlayacak. Bağlantı çalışması tamamlanan bölgelere doğalgaz arzı sağlanmaya başladı. Vatandaşlarımızın doğalgaz arzından faydalanabilmeleri için abonelik işlemlerini biran önce tamamlamaları gerekiyor” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.