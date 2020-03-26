İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İscehisar ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ilk toplantısını yaptı

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde koronavirüs salgını nedeni ile evlerinden çıkamayan yaşlılar ve kronik hastalar için kaymakamlık bünyesinde ’Vefa Destek Merkezi’ oluşturuldu.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde koronavirüs salgını nedeni ile evlerinden çıkamayan yaşlılar ve kronik hastalar için kaymakamlık bünyesinde 'Vefa Destek Merkezi' oluşturuldu.


Kaymakam Uğur Kapar başkanlığında ilçe protokolünün katılımıyla 'Vefa Sosyal Destek Grubu 'ilk toplantısını yaptı. Toplantıda İscehisar'da halkın daha dikkat olması için bazı kararlar alındı. İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 14 kuralına kesinlikle uyulması gerektiğin belirterek, zorunlu ihtiyaçlar dışında evlerden dışarı çıkılmaması gerektiği konusunda ilçe halkını uyardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.