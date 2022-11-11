İscehisar Mermer İhtisas OSB'de 2 milyar TL'lik yeni yatırım yapılacak

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, İscehisar Mermer İhtisas OSB'nin yatırımcıların gözdesi olmaya devam ettiğini kaydederek, “Yeni yatırımlar 3 yıl içerisinde tamamlanacak ve yeni OSB içerisinde yaklaşık 2 milyar TL'lik yeni yatırım yapılarak, bölgede bin kişiye daha istihdam sağlanacak” dedi.

İscehisar Mermer İhtisas OSB Müteşebbis Heyet Toplantısında yeni yatırımcılara yer tahsisleri yapıldı.

Vali Yardımcısı Nurullah Kaya'nın başkanlık ettiği toplantıda İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni tahsise sunulmuş olan yatırım alanlarının tahsisi için yapılan başvurular değerlendirildi. Yapılan tahsis başvurularının yatırıma dönüşmesi için 14 adet sanayi parselinin tahsisi yatırımcı firmalara yapıldı. Toplantıda konuşan Kaya, “Yeni yatırımlar 3 yıl içerisinde tamamlanacak. Yeni yatırımcılarımız OSB içerisinde yaklaşık 2 milyar TL'lik yeni yatırım yapacak ve bu yatırımlar ile bölgede 1000 kişiye daha istihdam sağlanacak. İscehisar Mermer İhtisas OSB'ye ilgi büyük ve bundan da memnuniyet duyuyoruz. Yatırımların bölge ve ülke ekonomisine hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.