İscehisar TOKİ kuraları çekiliyor

Afyonkarahisar İscehisar ilçe Belediyesi'nin, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla hayata geçirdiği 250 konutluk Toplu Konut Projesi'nin ikinci etabı hak sahibi belirleme kurası 7 Temmuz salı günü yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 100 bin toplu konut projesi kapsamında yapılan 250 konutluk projenin başvuruları Ocak ve Şubat aylarında yapıldı. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar projeye büyük ilgi gösterdi. TOKİ, kura çekilişini Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal medya hesaplarından canlı yayınla yapacak. Projenin detayı hakkında bilgi veren İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin: “2. Etap TOKİ konutları ilçemize ve hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. 250 adet konut; 175 adet 2+1 ve 75 adet 3+1 şeklinde inşa edilecek” dedi.

Kurada ismi çıkanlar satış sözleşmesi imzalayaca v

Kura çekilişinde adı çıkan kişiler kurum tarafından ilan edilen satış takvimine uygun olarak konut peşinatlarını yatırarak TOKİ konut satış sözleşmesi imzalayacaklar. Bu başvurulara istinaden satış sözleşmesi imzalanacak ve süreç işleyecek. Kurada ismi çıkmayan kişilere ise TOKİ başvuru ücreti olarak tahsil edilen 500 lira ve bin lira iade edilecek.