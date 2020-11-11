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İscehisar'da 300 fidan dikildi

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde "83 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 300 adet fidan dikildi.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde "83 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 300 adet fidan dikildi.


İscehisar belediye Başkanı Ahmet Şahin ve Kaymakam Uğur Kapar'ın da katılımıyla ilçede bulunan Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanında 300 adet fidan dikildi. Fidan dikimi programı hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Ahmet Şahin, “Geleceğe nefes olmak adına bugün 300 adet fidanı toprakla buluşturduk, yıl boyunca bu alana 12 bin 500 fidan dikilecek. Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz diye emreden dinin mensuplarıyız” dedi.

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