İscehisar'da arabada sinema etkinliği düzenlenecek

Yeni tip Coronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde "açık hava sineması" etkinliği düzenlenecek.
Yeni tip Coronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde "açık hava sineması" etkinliği düzenlenecek. İscehisar Belediyesinin katkılarıyla, Corona virüs salgını sonrasında tüm dünyada rağbet gösterilen arabalı sinemada film günleri etkinliği 20 Haziran günü saat 21.00'de İscehisar Belediyesi Pazar Meydanı'nda gerçekleşecek.