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İscehisar'da bozulan yollar yenileniyor

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar İscehisar Belediyesi ekipleri tarafından yeniden düzenleniyor.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar İscehisar Belediyesi ekipleri tarafından yeniden düzenleniyor.


Selçuk mahallesinde doğal gaz alt yapı çalışmaları tamamlandı. Bozulan ve deforme olan kilit parke taşı döşenmiş yollar ise İscehisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından onarılmaya başlandı. Çalışmalar hakkında bilgi veren İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, “İlçemiz genelinde 30 bin metrekaresi yeni yol, 10 min metrekaresi tamirat olmak üzere toplam 40 bin metrekare kilitli beton parke yol çalışması yapacağız. Çalışmaların startını bugün itibari ile Selçuklu mahallesinden verdik. Yapılacak olan çalışmalar ile yollarımız yeniden inşa ederek, kalite ve konfor kazandıracağız. İlçemizin yaşam kalitesini artırmak adına çalışmalarımız aralıksız devam edecek. İscehisar her şeyin en iyisine, en güzeline layık.” dedi.

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