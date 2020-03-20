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İscehisar'da camiler dezenfekte edildi

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde okullar ve camiler yeni tip Korona virüse (Kovid-19) karşı dezenfekte edildi.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde okullar ve camiler yeni tip Korona virüse (Kovid-19) karşı dezenfekte edildi.


İscehisar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, okullar ve camiler başta olmak üzere, vatandaşların yoğun kullandığı ortak alanlarda ilaçlama çalışmaları yapıldı.


Konu hakkında açıklama yapan İscehisar Belediye Başkanı, Ahmet Şahin, “Halkımızın sağlığını göz önünde bulundurarak her türlü tedbiri alıyoruz. İlçemizin farklı toplu kullanım alanlarında belirli aralıklarla dezenfeksiyon işlemleri yaparak tehlikenin en aza inmesi sağlayacağız. Vatandaşlarımızın da yapılan uyarıları dikkate alarak hijyen konusuna özen göstermelerini rica ediyoruz.” dedi.

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