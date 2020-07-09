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İscehisar'da dezenfeksiyon işlemleri sürüyor

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde bulunan tüm camiler ile resmi kurumların araçları ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde bulunan tüm camiler ile resmi kurumların araçları ilaçlanarak dezenfekte edildi.


İscehisar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, camilerde ilaçlama ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.


Belediye Başkanı Ahmet Şahin, "İscehisar Belediyesi olarak halkımızın sağlığı en büyük önceliğimiz. İlçemizin farklı toplu kullanım alanlarında rutin şekilde dezenfeksiyon işlemleri yaparak tehlikenin en aza inmesi için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın da yapılan uyarıları dikkate alarak tedbiri elden bırakmamalarını rica ediyoruz” dedi.

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